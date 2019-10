Distinção da Forbes impulsiona turismo americano no Porto e Douro

A revista norte-americana Forbes elegeu o Porto e Douro como um dos melhores 20 lugares do mundo para visitar em 2020. Para Luís Pedro Martins, presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), esta distinção “credibiliza ainda mais o destino junto do turista norte-americano, que é já um importante mercado emissor”.

O Porto e Douro integra uma lista restrita de 20 locais aconselhados pela conceituada revista norte-americana, tendo em conta a qualidade da gastronomia da região, o vinho, as paisagens, o clima perfeito e os preços razoáveis.

Para Luís Pedro Martins, “é um facto que o Porto e o Norte é um destino cada vez mais apetecível, mas esta distinção é particularmente interessante porque pode contribuir para o aumento de um fluxo turístico de um mercado de longo curso que contribui para o aumento da receita e da estada média”.