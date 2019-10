Governo promete revolução na gestão dos transportes coletivos

Governo vai transferir competências nos transportes coletivos para as áreas metropolitanas ou comunidades intermunicipais. E promete investir com “urgência” nos comboios suburbanos.

Já vinha no programa eleitoral, e mantém-se no programa do governo. António Costa vai transferir a gestão e “propriedade total ou parcial das empresas operadoras de transporte coletivo para as áreas metropolitanas/comunidades intermunicipais”, lê-se no Programa do XXII Governo Constitucional aprovado este sábado em Conselho de Ministros.

O Executivo promete atribuir “às áreas metropolitanas e às comunidades intermunicipais a função exclusiva de Autoridades de Transportes sobre todos os meios de transporte coletivo”, estejam eles “sob gestão direta ou concessionada”, com exceção do transporte ferroviário de âmbito nacional. Ou seja, incluirá o transporte fluvial, o metropolitano pesado ou ligeiro, e o ferroviário suburbano.

Paralelamente, compromete-se a definir “um mecanismo de financiamento estável e transparente para as obrigações de serviço público a suportar pelas novas Autoridades de Transporte (áreas metropolitanas/comunidades intermunicipais), tendo por base receitas específicas ou municipais, no quadro das novas competências a exercer”.

O ministro José Matos Fernandes deu algumas pistas sobre o que aí vem, este sábado, no Portugal Mobi Summit, tendo afirmado que “o ideal é que haja uma empresa metropolitana de transportes a planear, gerir e fixar as obrigações de serviço público. Fazendo com que, no limite, o dono da empresa possa ser privado, municipal ou mesmo do Estado central”.

O investimento nos comboios suburbanos tem uma atenção especial. À semelhança do que já vinha no programa eleitoral, o programa de Governo promete “definir, com sentido de urgência, um programa de investimento dirigido especificamente à ferrovia suburbana, no quadro definido de competências das áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais”.