Fusões e aquisições em Portugal registam queda de 40% em 2019

As operações de fusões e aquisições em Portugal realizadas entre janeiro e outubro deste ano atingiram os 2.525 milhões de euros, uma quebra de 40% face ao mesmo período de 2018.

É o valor mais baixo de operações de concentração registadas em Portugal desde 2013.

O mercado português registou no total 49 operações de concentração desde o início do ano face a 71 realizadas nos primeiros nove meses do ano passado. Os dados são da agência de informação financeira Mergermarket e foram divulgados esta quarta-feira num evento anual da agência, em Lisboa.

“A tendência espelha um abrandamento geral que perpassa em vários outros países da Europa, com o Brexit e crescentes tensões no comércio internacional a pesarem nos níveis de confiança para a condução de negócios”, refere um relatório da Mergermarket.

O maior negócio anunciado foi a venda da Seguradoras Unidas, que inclui a companhia de seguros Tranquilidade, pela Apollo aos italianos da Generali. A compra da maioria do capital da Media Capital pela Cofina, anunciada em setembro, é a quinta maior operação comunicada em Portugal este ano, correspondendo a um valor de 171 milhões de euros.

Apesar da quebra de operações, o investimento estrangeiro em Portugal foi responsável por 90,2% do valor das transações de fusões e aquisições no país, “o número mais alto desde a crise financeira”, destaca a Mergermarket num relatório.

O investimento norte-americano subiu, com um total de sete operações num montante global de 843 milhões de euros. “Isto significa que, atualmente, os investidores dos EUA são os mais ativos em Portugal por volume mas também por valor”, adianta.

Dois dos maiores negócios envolvendo investidores dos EUA incluem a compra da Oaktree Capital Management LP do André Jordan Group, por 500 milhões de euros, e a aquisição pela Certares LP de uma participação na Mystic Invest Holding, no valor de 250 milhões de euros.

“O crescimento do investimento norte-americano surge em contraponto à descida do interesse pela China, como resultado de um maior controlo governamental, tanto na China como nos países europeus, visando a redução das operações”, frisa o relatório.

“Em Portugal ainda não houve nenhuma transação este ano fechada por investidores chineses”, face a três operações registadas em 2018.