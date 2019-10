Lagarde desce da “torre de marfim” do BCE e aperta Alemanha e Holanda

Termina hoje, quinta-feira, 31 de outubro, o mandato de oito anos de Mario Draghi como presidente do Banco Central Europeu (BCE) e amanhã pode começar um novo estilo na instituição, sob a tutela de Christine Lagarde, que transita do Fundo Monetário Internacional (FMI). Mais verbal, mais virado para os governos, para pressionar esses decisores políticos, concretamente.

Nesta nova era, os banqueiros centrais do euro têm de descer da sua “torre de marfim”, como disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, numa entrevista ao El País, e interpelar diretamente os Estados porque alguns estão em falta há já algum tempo. É preciso agir contra uma eventual crise. Algo de mau está a formar-se no horizonte, dizem algumas instituições de peso.

A nova era de Lagarde terá como mote inicial a necessidade imperiosa de completar a resposta política (com a parte orçamental), como lembrou Mario Draghi, nas suas últimas intervenções como presidente do BCE.

A autoridade monetária garante que fez a sua parte (juros historicamente baixos, estando virtualmente no limite das suas capacidades, com fraturas internas já visíveis). Assim, diz que a bola está do lado dos governos: os que podem, e muitos já podem porque não têm défices nem dívidas monumentais, têm de gastar e de investir mais.

A conjuntura económica até parecia encaminhada: dinheiro abundante e barato não falta, havia algum investimento, as exportações estavam a crescer, mas em setembro tornou-se claro que o ciclo inverteu para pior. Guerras comerciais, guerras de facto, o brexit que nunca mais se resolve.

Lagarde foi direta à questão e até trouxe nomes de alguns maus alunos no papel. “Os países com excedentes [orçamentais] crónicos no orçamento, como Holanda e Alemanha, precisam de investir mais para apoiar o crescimento. Eles não fizeram realmente os esforços necessários”, atirou a nova chefe máxima do BCE.

“Partilhamos uma moeda, mas não muita da política orçamental, por enquanto”, lamentou a ex-ministra das Finanças francesa.

A maior pressão do BCE sobre os governos tem muitas razões de ser. Desde 2015 que está em marcha um enorme programa de compra de obrigações, muitos países endividam-se a taxas de juro de quase zero, quando não mesmo negativas.

Dívida causa fraturas no BCE

Mas isso significa que o BCE está a carregar com dívidas nacionais no seu balanço, o que pode por em causa a independência da instituição, além de representar um risco financeiro substancial se alguma coisa correr pelo pior. E isto já está a levar a dissidências internas graves.

“A retoma de um programa de compra de ativos, adotada por uma maioria clara, ainda foi fortemente criticada. E, notavelmente, pela primeira vez na história do BCE, surgiram fugas a revelar que o Comité de Política Monetária (o corpo técnico de especialistas do BCE e dos bancos centrais nacionais) se tinha posicionado contra qualquer nova expansão monetária (QE, quantitative easing, em inglês)”, observa Franck Dixmier, chefe da divisão de obrigações da Allianz Global Investors.

Sabine Lautenschläger, a alemã que fazia parte do comité executivo do BCE, anunciou a sua demissão (também hoje é o seu último dia na cúpula de Frankfurt) na sequência da decisão a favor de uma segunda vaga de compra de ativos, anunciada em setembro. Esteve contra, tal como o seu colega e compatriota Jens Weidmann, que governa o maior banco central da zona euro, o Bundesbank, e faz parte do conselho de governadores.

Weidmann foi mais longe e disse mesmo que o governo alemão não tem nada que gastar mais dinheiro, como anda a defender Lagarde.

Clemens Fuest, o presidente do Ifo, também faz parte deste clube. Também ele é um crítico das compras de obrigações. “Não se espera que essas compras tenham um impacto percetível na inflação”. Pelo contrário, “elas reforçam distorções no mercado de capitais e também implicam riscos de formação de bolhas especulativas”.

“O BCE está a tentar aumentar a inflação com um pé de cabra”, atira o economista do influente instituto de estudos económicos sediado em Munique.

Draghi discorda. “Infelizmente tudo o que aconteceu em setembro, mostra que as nossas decisões de política monetária eram justificadas”.

O Bundesbank está contra planos públicos de investimento contra a crise, mas aceita que algo vai mal na maior economia do euro. A economia alemã pode ter registado “uma nova contração” no terceiro trimestre, o que a verificar-se significa que a Alemanha está oficialmente em recessão técnica, embora este banco central diga que ainda não é uma coisa severa. Seja como for é a primeira vez que a Alemanha entra em recessão desde a crise de 2012/2013.

Christine Lagarde vai descer da torre de marfim e constar isso com os seus próprios olhos, diariamente, em e a partir de Frankfurt.