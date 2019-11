Vinhos portugueses e pera rocha protegidos com acordo UE-China

Os vinhos do Alentejo, Dão, Douro, Vinho do Porto e pera rocha do Oeste acabam de garantir proteção contra eventuais imitações e usurpações na China. A União Europeia (UE) e o país liderado por Xi Jinping deram por concluídas as negociações de um acordo bilateral que garante proteção a produtos de 100 indicações geográficas (IG) europeias na China e de 100 IG chinesas na UE.

A China é o segundo destino das exportações agroalimentares da UE, que atingiram os 12,8 mil milhões de euros nos últimos 12 meses terminados em agosto de 2019. É também o segundo destino para as exportações de produtos protegidos como indicações geográficas da UE, incluindo vinhos, produtos agroalimentares e bebidas espirituosas, representando 9% do respetivo valor.

Com este acordo, as duas partes admitem um incremento de benefícios comerciais recíprocos e um aumento da procura de produtos de elevada qualidade de ambas as partes.

A lista das IG da UE que serão protegidas na China inclui produtos como cava, o champagne, o queijo feta, o uisque irlandês, cerveja Münchener Bier, Ouzo, a vodca polaca, o Prosciutto di Parma e o queijo Manchego. Quanto aos produtos chineses, a lista inclui, por exemplo, a Pixian Dou Ban (pasta de feijão da região de Pixian), o Anji Bai Cha (chá branco de Anji), o Panjin Da Mi (arroz de Panjin) e o Anqiu Da Jiang (gengibre de Anqiu).

O Parlamento Europeu e o Conselho terão ainda que aprovar o documento, que deverá entrar em vigor até ao final de 2020. As negociações deste entendimento vêm no seguimento da última cimeira UE-China, êrealizada em abril deste ano.