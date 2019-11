Gala Portugal-China. Um ciclo de relações bilaterais

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa organiza, pelo sexto ano consecutivo, a Gala Portugal-China, iniciativa que pretende distinguir diferentes entidades e personalidades por mérito ativo na envolvente relação bilateral entre os dois países. Este ano, o evento decorre sob o tema “A Belt & Road e o Novo Ciclo das Relações Bilaterais”.

O evento integra uma conferência, um jantar de gala e a atribuição de prémios de mérito empresarial. A gala realiza-se esta quarta-feira, 13 de novembro, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, em Lisboa.

O programa da conferência prevê uma mesa redonda para debater o tema Investimento 2.0: A Belt & Road e a Fase das Infraestruturas. O papel de moderador estará Afonso Camões, administrador da Global Media Group, e os oradores convidados são Fang Bian, presidente executivo do Bison Bank, Luís Alves, director do Centro de Excelência da China Oil and Food Corporation, Filipe Costa, presidente AICEP Global Parques, e Amilcar Monteiro, administrador delegado da Infraestruturas de Portugal.