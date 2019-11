Toyota lança em 2020 novo modelo Mirai movido a hidrogénio

A Toyota associou-se à Gasnam, associação ibérica para o desenvolvimento do gás natural, com o objetivo de trabalhar para o desenvolvimento do hidrogénio como fonte de energia livre de emissões poluentes. A 2 de outubro a associação lançou um grupo de trabalho para fomentar o hidrogénio como fonte de energia terrestre e marítima.

A secretária-geral da Gasnam, Eugenia Sillero, assegura que “a descarbonização da mobilidade exige a incorporação progressiva do gás verde no mix energético. A entrada da Toyota como sócia da Gasnam é um passo decisivo para avançar neste sentido”.

A aposta da Toyota no hidrogénio remonta a mais de 20 anos, quando a empresa iniciou um programa de investigação sobre o combustíveis. Em 2014 a marca foi pioneira com o lançamento para o mercado do Mirai, a primeira berlina movida a hidrogénio, que até hoje já vendeu mais de 10 mil unidades a nível mundial. Em 2020, a Toyota lançará em Espanha o novo modelo do Mirai, com mais de 550 km de autonomia e sem gerar emissões.

A nível global, a empresa também fornecerá o seu sistema de pilha de combustível, incluindo grupos de pilhas de combustível, depósitos de hidrogénio e outros componentes chave à Caetano Bus, para os primeiros autocarros urbanos movidos a hidrogénio, que começarão a operar, em modo de demonstração, em 2020 na Europa.

Além disso, a Toyota patrocina o primeiro navio movido a hidrogénio do mundo, o Energy Observer, que produz hidrogénio a partir da água do mar sem gerar carbono.