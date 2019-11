Portugal poupa 9.000 milhões se incluir gás natural no plano de descarbonização

Portugal pode poupar até 9.000 milhões de euros se decidir incluir o gás natural no seu plano de descarbonização da economia até 2050, em comparação com um cenário 100% baseado na eletricidade.

Esta é uma das conclusões de um estudo apresentado esta terça-feira no encontro anual da Associação Portuguesa das Empresas de Gás Natural sobre ‘Gás Natural: Energia de hoje e do futuro’, que se realiza em Lisboa.

Segundo o estudo, da autoria da consultora especializada Pöyry, a União Europeia pode economizar no total, 1.150 milhões de euros se seguir uma via que inclua o gás natural no seu plano de descarbonização da economia em vez de seguir uma via totalmente elétrica.

Em atualização