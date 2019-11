Portugal poupa 9.000 milhões se incluir gás natural no plano de descarbonização

Portugal pode poupar até 9.000 milhões de euros se decidir incluir o gás natural no seu plano de descarbonização da economia até 2050, em comparação com um cenário 100% baseado na eletricidade.

Esta é uma das conclusões de um estudo apresentado esta terça-feira no encontro anual da Associação Portuguesa das Empresas de Gás Natural sobre ‘Gás Natural: Energia de hoje e do futuro’, que se realiza em Lisboa.

Segundo o estudo, da autoria da consultora especializada Pöyry, a União Europeia pode economizar no total, 1.150 milhões de euros se seguir uma via que inclua o gás natural no seu plano de descarbonização da economia em vez de seguir uma via totalmente elétrica.

“A descarbonização do sistema energético em Portugal é possível até 2050”, disse Richard Sarsfield-Hall, diretor da Pöyry na sua apresentação do estudo.

Mas salientou que o setor do gás natural tem de ter um plano e perceber “como pode ser uma parte integral da solução” da descarbonização da economia “em vez de gerir a sua morte lenta”, caso não se adapte.

Entre as recomendações deixadas a Portugal, o estudo aponta a necessidade do país desenvolver uma indústria de hidrogénio. Sarsfield-Hall salientou que Portugal, devido aos recursos de energia solar que possui, pode “produzir hidrogénio ao nível mais barato da Europa”.

O estudo recomenda que as redes de gás sejam parte da transição energética da economia porque a reafetação das redes de gás natural em Portugal reduz a necessidade de expansão da rede de eletricidade em metade, comparando com um cenário de (uso) apenas de eletricidade” para a descarbonização.

“Portugal está bem colocado para estar na liderança da descarbonização” devido às suas modernas redes de gás natural, salientou o especialista.

