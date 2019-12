“Acautelar o bem-estar dos nossos filhos e netos nas decisões que tomamos hoje”

O Dinheiro Vivo, no âmbito do 8º aniversário, desafiou gestores, empresários e académicos a apresentar uma ideia para Portugal na próxima década. Veja as proposta de Isabel Mota, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian.

Uma proposta para Portugal na próxima década

As decisões que tomamos hoje – seja no ambiente, pensões ou dívida pública – têm impacto na vida e no bem-estar que deixamos aos nossos filhos e aos nossos netos.

É fundamental que na próxima década Portugal passe a integrar as preocupações com as gerações futuras nos processos de tomada de decisão, através da avaliação do impacto intergeracional de leis e outras decisões políticas, analisando e quantificando a equidade na distribuição de benefícios e custos entre as várias gerações. A sociedade portuguesa pode e deve ser mais justa e comprometida com as gerações futuras.