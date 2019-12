O Dinheiro Vivo, no âmbito do 8º aniversário, desafiou gestores, empresários e académicos a apresentar uma ideia para Portugal na próxima década. Veja a proposta de Graça Freitas, diretora-geral de Saúde.

Uma proposta para Portugal na próxima década

O mundo evolui a uma velocidade vertiginosa. A saúde em Portugal na próxima década deve ser norteada por uma mudança de paradigma que garanta a sustentabilidade do SNS. Uma aposta forte na qualidade, dotada de estratégias que promovam a adequação de cuidados, numa ótica multidisciplinar, permite olhar com otimismo para a evolução demográfica, a inovação tecnológica e as mais exigentes expectativas das pessoas na saúde.