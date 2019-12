PSD aguarda para conhecer Orçamento no dia 16

“O que nos ouvimos foi o quadro macroeconómico para 2020 e teremos orçamento no próximo dia 16 e só quando tivermos Orçamento é que saberemos as medidas em concreto”, afirmou o deputado do PSD Afonso Oliveira no final da reunião com o Governo na manhã desta terça-feira, dia 10 de dezembro.

O encontro, curto, serviu para apresentar as linhas gerais do documento que vai ser conhecido na próxima segunda-feira, dia 16 de dezembro. “Foi uma reunião muito curta para apresentar o quadro macro e só nessa altura [dia 16 de dezembro] é que analisaremos o documento e avaliarmos o que está em causa e a nossa posição. É a primeira vez que falamos com o governo sobre o Orçamento para 2020”, adiantou o deputado.

Questionado sobre o eventual voto a favor dos deputado do PSD eleitos pelo círculo da Madeira, Afonso Oliveira garantiu que “não houve discussão sobre possível voto a favor dos deputados eleitos pela Madeira.”

Ao longo da manhã desta terça-feira, o ministro das Finanças, Mário Centeno, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, recebem os partidos com assento parlamento ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição.

O PSD foi o primeiro a ser recebido, segue-se o Bloco de Esquerda e depois o PCP, às 10h00. O CDS-PP tem encontro marcado para as 10h30, havendo um período de uma hora até à receção do partido “Os Verdes” às 11h30. O CHEGA é recebido às 12h00, a Iniciativa Liberal às 12h30 e, por fim, o PAN às 13h00.

O LIVRE não vai ser recebido nesta ronda “por impedimento de agenda” do partido, “a reunião com realizar-se-á em momento posterior”, referia a nota do gabinete de Duarte Cordeiro.