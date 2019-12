Alemanha dá empurrão à taxa sobre grandes empresas na UE

A Alemanha quer implementar rapidamente uma espécie da designada taxa Tobin, até porque pretende alocar o valor angariado em aumentos das pensões mínimas. Olaf Scholz, ministro das Finanças alemão, apresentou uma proposta aos seus colegas da União Europeia que prevê a criação de um imposto de 0,2% sobre o valor das operações de compra de ações de empresas cuja capitalização de mercado exceda os mil milhões de euros.

Neste momento, só dez países – incluindo Portugal – parecem estar dispostos a avançar com este imposto. Em França, a taxa já está em vigor. Aliás, o ministro das Finanças Bruno Le Maire recebeu a proposta de Scholz com agrado. “Examinaremos o texto em detalhe para garantir que o acordo final seja tão ambicioso quanto o imposto francês, já em vigor”, afirmou. “Mas é uma boa base para fechar esta pasta o mais rápido possível.”

O ministro alemão admite conseguir garantir perto de 1,5 mil milhões de euros já em 2021 para alavancar o pagamento de pensões.

A taxa deve contribuir para que “o sistema financeiro se envolva mais” com as necessidades da comunidade, diz Olaf Scholz. O ministro defende também que estão a procurar uma “tributação justa” dentro do sistema financeiro europeu.