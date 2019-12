António Costa espera que “à quarta seja de vez”

O primeiro-ministro, António Costa, disse esperar que o novo parlamento britânico saído das eleições legislativas de quinta-feira aprove finalmente o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia, garantindo assim um brexit ordenado.

À saída do primeiro dia de trabalhos do Conselho Europeu, em Bruxelas, concluído já de madrugada, e ainda sem resultados oficias das eleições britânicas, António Costa considerou que as previsões permitem “assegurar algo que era fundamental: é que, havendo brexit, que seja um brexit ordenado, devidamente acordado, e, portanto, que todos os cenários negativos que se tinham perspetivado de um brexit caótico possam ser evitados”.

António Costa reforçou que, “tendo que haver brexit’, ser um brexit’ devidamente negociado, acordado, preparado, claro que é um alívio, porque as consequências, quer para os direitos dos cidadãos, quer para as empresa seriam extremamente negativos”, pelo que a aprovação do Acordo de Saída “obviamente que é uma boa notícia”.

“Vamos ver se o novo parlamento aprova finalmente o acordo”, disse, recordando que “este já é o quarto acordo que a UE negoceia com o Reino Unido”, e desta feita com aquele que terá sido o grande vencedor das eleições no Reino Unido, Boris Johnson. “Portanto, espero que à quarta seja de vez”, concluiu.

Moody’s confiante com brexit

A Moody’s está, por sua vez, confiante num processo rápido de saída do Reino Unido da União Europeia. “O resultado da maioria conservadora significa que é provável que o brexit ocorra rapidamente”, diz Sarh Carlson, vice-presidente da agência, diminuindo a incerteza por apenas mais uns meses, dado o período de transição relativamente curto com o qual Bris Johnson está comprometido.

A especialista adverte que o Reino Unido enfrenta “riscos fiscais elevados e baixa produtividade, que permanecerão relevantes na ausência de mudanças significativas nas políticas. ”