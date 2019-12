Santos Silva. Reino Unido pode abandonar UE de forma “ordenada e organizada”

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considera que estão reunidas todas as condições para a concretização do brexit no dia 31 de janeiro, agora que os britânicos tomaram “uma decisão claríssima” ao reeleger Boris Johnson primeiro-ministro.

Em declarações à TSF, Augusto Santos Silva destaca a possibilidade de o Reino Unido abandonar a União Europeia de forma “ordenada e negociada”.

O ministro garante que Portugal está pronto para o brexit no início do próximo ano, mas lembra que haverá um período de transição “em que praticamente tudo estará na mesma” até ao fim de 2020.