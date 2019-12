HSBC. Fim da incerteza fortalece libra e mercado de capitais

A vitória esmagadora do Partido Trabalhistas nas eleições legislativas antecipadas no Reino Unido permite que o país abandone a União Europeia com um acordo e que inicie o processo de transição, que se prolongará até ao final de 2020, considera o HSBC Private Banking

O grupo bancário e de serviços financeiros reconhece que a vitória de Boris Johnson nas eleições de ontem, quinta-feira, dá garantias que o acordo será aprovado no parlamento britânico sem alterações indesejadas e isso reduz a incerteza que pairava sobre o país.

No programa eleitoral, o Partido Conservador prometeu iniciar “antes do Natal” o processo legislativo para ratificar o acordo de saída do Reino Unido negociado por Boris Johnson com Bruxelas em outubro para garantir a saída em 31 de janeiro.

Para o HSBC, a libra está agora em condições de recuperar valor e, assim, apoiar a economia interna. O banco afirma-se otimista quanto à evolução da libra e admite que tem agora condições para a sua valorização ao longo do próximo ano. Em simultâneo, um ambiente de maior confiança deverá refletir-se num melhor desempenho do mercado de capitais do Reino Unido.

O Partido Conservador, liderado por Boris Johnson, ganhou as eleições com maioria absoluta, tendo já garantido 364 dos 650 assentos parlamentares quando estão apuradas 649 circunscrições. É a maior vitória dos últimos 30 anos.

Já os Trabalhistas ganharam em apenas 203 círculos eleitorais, menos 59 do que nas últimas eleições, registando a pior derrota do pós-guerra.

O governo já deu a conhecer a intenção de convocar o Parlamento na próxima terça-feira, 17 de dezembro, e de realizar o Discurso da Rainha para apresentar o programa legislativo na quinta-feira, numa cerimónia mais discreta do que o habitual, sem a coroa ou trajes protocolares.

Segue-se a apresentação de um novo orçamento em fevereiro, incluindo o corte de impostos, e uma série de medidas para completar até março, como impedir a libertação antecipada de criminosos perigosos.