Bolsas europeias ainda animadas pelas eleições do Reino Unido

As principais bolsas europeias estão em alta, ainda animadas com as relações comerciais entre Washington e Pequim e com a vitória, com maioria absoluta, de Boris Johnson nas eleições britânicas.

Cerca das 8h55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 avançava 0,99% para 416,10 pontos. As bolsas seguiam animadas entre os ganhos de 0,55% de Frankfurt e os de 1,57% de Londres. Lisboa seguia em linha com os parceiros europeus, a subir 0,34% para 5.220,95 pontos.

A Europa beneficia ainda dos resultados das eleições no Reino Unido de sexta-feira, nas quais o conservador Boris Johnson alcançou a vitória com maioria absoluta ao conseguir mais dos 326 lugares no Parlamento britânico.

As dúvidas sobre o brexit, uma das principais fontes de incerteza deste ano, dissipam-se com este êxito, já que Johnson poderá ratificar sem complicações o acordo sobre os termos da saída da União Europeia (UE) que alcançou com Bruxelas.

A guerra comercial também parece ter acalmado significativamente os ânimos dos investidores, depois do acordo de Fase 1 entre a China e os EUA.

O mercado seguia também a reagir à publicação de dados sobre a produção industrial de novembro da China, que subiu 6,2%.

De acordo com o analista da XTB, André Pires, a guerra comercial parece ter “acalmado significativamente, depois do acordo de Fase 1 entre a China e os EUA”. No entanto, refere, a resistência de alguns membros do Governo alemão aos produtos da Huawei levaram o embaixador chinês na Alemanha a ameaçar Berlim com retaliações caso a Huawei Technologies fosse excluída como fornecedora de equipamento sem fios 5G.

O euro seguia a negociar nos 1,114 dólares.