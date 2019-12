O Dinheiro Vivo, no âmbito do 8º aniversário, desafiou gestores, empresários e académicos a apresentar uma ideia para Portugal na próxima década. Veja a proposta de Faria de Oliveira, presidente da APB.

Uma proposta para Portugal na próxima década

Foco prioritário na estratégia de criação de mais riqueza e prosperidade, o que significa uma atuação determinada no aumento do investimento e na melhoria da produtividade. Uma adequada e justa distribuição de riqueza requer sempre uma prévia geração da mesma. Temos um caminho longo a percorrer para atingir metas próximas dos países do centro da Europa.