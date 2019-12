O Dinheiro Vivo, no âmbito do 8º aniversário, desafiou gestores, empresários e académicos a apresentar uma ideia para Portugal na próxima década. Veja a proposta de Manuel Reis Campos, presidente da AICCOPN.

Uma proposta para Portugal na próxima década

Um território mais coeso, com melhores níveis de competitividade e de sustentabilidade, capaz de assegurar crescimento, qualidade de vida e geração de novas oportunidades em espaços como o Interior. Numa economia moderna e competitiva, inserida no espaço europeu e conectada com o mundo, o investimento e as empresas da Construção e Imobiliário desempenham um papel central neste desafio.