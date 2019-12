O Dinheiro Vivo, no âmbito do 8º aniversário, desafiou gestores, empresários e académicos a apresentar uma ideia para Portugal na próxima década. Veja a proposta de Luís Lima, Presidente da APEMIP.

Uma proposta para Portugal na próxima década

Promoção da habitação acessível para os jovens e para a classe média, que hoje sofrem as consequências de décadas sem uma resposta efetiva de uma política habitacional no País. Na próxima década, será necessário que o Estado, quer seja por via do poder central, quer seja por via do poder local, tenha um papel ativo na promoção do aumento da oferta habitacional a preços acessíveis, através da implementação de programas efetivos e de eventuais parcerias público-privadas, que permitam um aumento da oferta a preços controlados, que por sua vez acabariam por aliviar também os preços elevados que são hoje praticados devido à escassa oferta imobiliária.