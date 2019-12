Redução do IVA na electricidade “com aspetos em aberto”, diz secretário Estado

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais reconhece que a redução do IVA da eletricidade ainda está dependente de “aspetos” que vão ficar em aberto, tendo em conta as negociações que que vão decorrer com a Comissão Europeia.

“Na construção de uma solução, que queremos fazer em trabalho com a Comissão Europeia, nós temos que conciliar estes aspetos [dimensão do agregado e padrão de consumo] e deixar, ainda, alguns aspetos em aberto sobre se conseguimos personalizar estes escalões de consumo pela potencia contratada ou se há outras formas de poder fazer essas personalizações”, indicou António Mendonça Mendes aos jornalistas à margem do Congresso sobre o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) a decorrer na Universidade Católica.

No OE2020, o Governo manifesta a intenção de reduzir a taxa do IVA na eletricidade. “Em sede de IVA, procurando dar uma resposta inovadora ao desafio das alterações climáticas e ao consumo eficiente de energia, introduz-se uma autorização legislativa no sentido de permitir ao Governo criar escalões de consumo de eletricidade baseados no modelo de potências contratadas existente no mercado elétrico português, beneficiando os consumos mais reduzidos de eletricidade e penalizando os consumos excessivos”, refere o relatório que acompanha a proposta de lei.

O articulado da proposta indica que a autorização legislativa para alteração do código do IVA servirá para ” criar escalões de consumo, permitindo a tributação à taxa reduzida ou intermédia de IVA dos fornecimentos de eletricidade relativos a uma potência contratada de baixo consumo.”

“O que queremos promover com esta medida é um consumo eficiente de energia, não queremos estimular o consumo de energia”, assinalou o secretário de Estado, lembrando que “há diferentes tipos de agregados. Há agregados mais pequenos que, fazendo o uso racional de energia, consomem menos e famílias mais numerosas que também com consumos regrados consomem necessariamente mais do que o outro agregado”, exemplificou Mendonça Mendes.

O governante assinalou, por outro lado, que esta proposta tem uma vertente ambiental e será, de resto, esse um dos argumentos a usar junto do Comité do IVA.

“A redução da taxa de IVA sobre os fornecimentos de eletricidade relativos a potências contratadas mais reduzidas, insere-se, ainda, num esforço de redução dos custos do consumo de energia elétrica das famílias e empresas e que originou, em 2019, uma das maiores descidas do preço da energia elétrica dos últimos anos”, refere o relatório do OE2020.