Grande consumo cresce em Portugal em contraste com Europa

O mercado de grande consumo em Portugal registou um aumento de 4,2% no terceiro trimestre do ano, após uma subida de 4% no período homólogo, em contraste com a restante Europa, avançou em comunicado a consultora Nielsen.

“O consumo em Portugal está a passar por um bom momento, com uma taxa de crescimento significativa em todos os trimestres ao longo do último ano”, apesar de a evolução dos bens de grande consumo ter registado o menor aumento trimestral em 2019, de 4,2%, afirma a consultora em comunicado.

O crescimento de 3,4% em volume “é o principal motor deste desempenho”, que é associado “a um nível de confiança elevado entre os consumidores portugueses, boas perspetivas financeiras e mais dinheiro para gastar”, sublinha a Nielsen.

No comunicado, a consultora afirma que, “num contexto de decréscimo de volumes na média europeia, Portugal destaca-se com o mais elevado crescimento em quantidade de toda a Europa, demonstrando que os portugueses estão, de facto, a comprar mais, ao contrário daquilo que acontece na maioria dos países mais próximos como a Alemanha (-1,9%), a França (-1,3%), a Bélgica (-0,9%) e o Reino Unido (-0,2%), cujos decréscimos em volume são reflexo de um consumo menos positivo”.

Comparando com a média dos 15 países da Europa Ocidental, os bens de grande consumo surgem com “o mais elevado crescimento em valor – 4,2% – face a uma média de 1,1% nesta região”. “Já num panorama alargado, o consumo em Portugal sobrepõe-se também à média de 3,1% entre os 32 países europeus analisados pela Nielsen”, lê-se no comunicado. Por categorias, é na alimentação que se verifica o maior crescimento do trimestre, com um incremento de 6% em congelados e mercearia.