A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) queixa-se de falta de resposta por parte do Ministério das Finanças face às dúvidas que tentou esclarecer para elaborar a apreciação preliminar do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Além da contabilização de receita fiscal e contributiva resultante dos aumentos salariais da função pública, a entidade que presta apoio aos deputados pediu esclarecimentos sobre mais quatro matérias que também ficaram sem resposta.

“Importa reportar que alguns esclarecimentos solicitados e não prestados condicionaram a análise neste relatório”, lamenta a UTAO, acrescentando que “essa ausência de informação acabou limitando o alcance de alguns ângulos de análise.”

No caso da receita omissa, Mário Centeno já respondeu na audição desta segunda-feira na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), considerando tratar-se de uma “dúvida totalmente ilegítima”. Em relação às restantes, a unidade técnica ainda aguarda que chegue a tempo da análise final ao documento que deverá estar pronta durante o período de discussão na especialidade que decorre de 03 a 06 de fevereiro.

As cinco dúvidas da UTAO que ficaram sem resposta:

1. Identificação das rubricas de receita e despesa nas quais o Ministério das Finanças (MF) pretende concretizar a não execução de 590 milhões de euros em contabilidade pública, medida considerada indispensável, segundo o relatório do MF, para assegurar a meta de + 0,2% do PIB no saldo orçamental em contabilidade nacional — a falta destes elementos afetou a comparação rubrica a rubrica entre a execução estimada em 2019 e a execução prevista em 2020.

2. Justificação para a omissão de iniciativas políticas, anunciadas pelo Governo com destaque público, na lista quantificada de medidas novas de política orçamental. Estas iniciativas estão identificadas no parágrafo 93 abaixo — a ausência da justificação prejudicou a avaliação da contribuição das medidas novas na passagem do cenário de políticas invariantes à conta previsional das Administrações Públicas em 2020.

3. Esclarecimento sobre a natureza de uma despesa de 60 milhões de euros relacionada com a privatização do Banco Português de Negócios (BPN) — dependendo da resposta, esta despesa deveria ou não ser acrescida pela UTAO à lista de medidas de política com efeito orçamental temporário e/ou não-recorrente e, portanto, com ou sem contributo para o saldo estrutural.

4. Contrapartidas na receita (IRS e contribuições para a Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações e ADSE) das medidas de política remuneratória para os trabalhadores das Administrações Públicas — na ausência destes elementos, a UTAO estimou o montante daquelas contrapartidas, usando, aliás, a mesma metodologia que o Ministério das Finanças empregou em medidas semelhantes no passado.

5. Cativações estimadas em 2019 e previstas para 2020 – o MF informou que não dispõe, neste momento, dos valores das dotações iniciais e dos montantes libertados (segundo a estimativa de execução orçamental de 2019) no âmbito daqueles instrumentos de racionamento da tesouraria. A falta destes elementos prejudicou a extensão a 2019 e 2020 da apreciação da evolução que estes instrumentos têm conhecido desde 2014.