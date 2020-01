Caminhos de Santiago recebem investimento de 657 mil euros

O projeto ‘Facendo Caminho’, uma estratégia para a estruturação, proteção e valorização das rotas portuguesas dos Caminhos de Santiago na euro região Galiza/Norte de Portugal, vai receber um investimento superior a 657 mil euros.

As quatro entidades envolvidas (Turismo do Porto e Norte de Portugal, Direção regional da Cultura do Norte, Turismo da Galiza e AECT/ Galiza/Norte de Portugal) acabam de lançar as bases do plano, que decorre até dezembro de 2021, ano em que se celebra o Jacobeu, o Ano Santo.

O ‘Facendo Caminho’ “pretende consolidar os Caminhos de Santiago como um produto estratégico, impulsionando-o como recurso patrimonial, cultural e natural transfronteiriço, capaz de gerar atividades turísticas e económicas que contribuam para o desenvolvimento socioeconómico do território”, disse hoje (quinta-feira) o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, na apresentação da estratégia transfronteiriça para este produto de turismo religioso.

O projeto vai focar-se na melhoria das condições conjuntas e de afluência aos caminhos, reforçando a identidade transnacional e incrementando a participação das populações locais na proteção e conservação das rotas. Em preparação, está um processo de certificação dos caminhos, “que reconheça a importância histórica destes itinerários e ajude na sua salvaguarda”, disse ainda Luís Pedro Martins.

O ‘Facendo Caminho’ integra uma série de ações tendentes à promoção e sinalização do património através das novas tecnologias e para a elaboração de um estudo rigoroso e documentação do património cultural transfronteiriço associado ao fenómeno Jacobeu.

As entidades envolvidas neste projeto estimam que possa contribuir para um crescimento anual de peregrinos na ordem dos dois pontos percentuais, reforçando o aumento já registado nos últimos anos.

A diretora do Turismo da Galiza, Nava Castro, salientou que os Caminhos de Santiago “são percorridos por peregrinos de todos os cantos do mundo” e enalteceu “este trabalho de cooperação e harmonização que resulta num documento estratégico para proteção, dinamização e promoção deste património conjunto da euro-região”. A responsável galega lembrou que dois dos Caminhos do Norte de Portugal são já o segundo e terceiro mais percorridos no âmbito da Galiza.

Os Caminhos de Santiago são uma rota milenar seguida por milhões de peregrinos desde o início do século IX, quando foi descoberto o sepulcro do Apóstolo Santiago. Desde então, pessoas de todos os cantos do mundo percorrem as rotas que conduzem à catedral onde se veneram as relíquias do Santo Apóstolo, dando origem a um fenómeno que se mantém e reforça de dia para dia.