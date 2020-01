BCE deverá manter política monetária e discutir estratégia

O Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE) deverá discutir a revisão da sua estratégia, sem que se esperem novas decisões de política monetária.

Na reunião agendada para esta quinta-feira, o BCE vai analisar se as medidas de estímulo aprovadas em setembro estão a ter algum efeito na economia, antes de adotar novas decisões, preveem vários analistas.

A economista Ulrike Kastens, da gestora de ativos DWS, não espera nenhuma surpresa da próxima reunião do Conselho, nem da conferência de imprensa que a líder do BCE, Christine Lagarde, dará no final.

Um outro analista, Franck Dixmier, da Allianz Global Investors, também não prevê que surjam novas decisões de política monetária nesta reunião.

“Não esperamos nenhum anúncio de política monetária na primeira reunião do Banco Central Europeu em 2020. Nesta fase, não há razão para alterar a política atual definida em setembro de 2019”, referiu, numa nota divulgada na véspera da reunião.

Em setembro, o BCE anunciou a compra dívida no valor de 20.000 milhões de euros por mês a partir de 01 de novembro para apoiar a economia e estimular a inflação.

Na mesma reunião, ainda sob a liderança de Mario Draghi, o BCE decidiu descer a taxa aplicada à facilidade permanente de depósito para -0,50%, ao mesmo tempo que admitia a possibilidade de baixar de novo as taxas de juro, abandonando qualquer horizonte preciso para as aumentar.

Em dezembro, após a sua primeira reunião como presidente do BCE, Lagarde defendeu uma revisão “ampla” da estratégia de política monetária da instituição e indicou que esta revisão começaria em janeiro, prevendo que esteja concluída no final de 2020.