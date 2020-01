Filipinas constrói estradas com desperdícios de plástico

As Filipinas, um dos países do mundo que mais plástico envia para aterro, está a dar uma segunda vida a esse lixo, incorporando-o na construção de estradas.

A filipina San Miguel já construiu a sua primeira estrada com pedaços de plástico misturado no asfalto. O produto foi desenvolvido pelo Dow Chemical, que usou 900 quilos de plástico para pavimentar um espaço-piloto de 1500 metros quadrados, conta a Bloomberg.

A Republic Cement está a utilizar o plástico como alternativa ao carvão para alimentar os fornos usados na produção de cimento. A empresa está a comprar resíduos de plástico a grupos instalados nas Filipinas como a Nestlé e a Unilever. Segundo Angela Edralin-Valencia, diretora da Republic Cement, já são processadas anualmente 25 mil toneladas de plástico.

Estes dois projetos são alimentados por plásticos macios, difíceis de reciclar e que constituem uma parte significativa do lixo acumulado nos aterros nas Filipinas e que são responsáveis pelo entupimento das vias navegáveis.

A população das Filipinas consome 48 milhões de sacos de compras e 164 milhões de pequenas sacas de plástico por dia, segundo dados da Aliança Global para Alternativas de Incineração. Realidade semelhante vive-se nos mercados emergentes da Ásia, onde o crescente poder de compra e o incremento da classe média têm estimulado um maior uso de plástico. A Ocean Conservancy e a Mckinsey apontam a China, Indonésia, Filipinas, Tailândia e Vietname como as principais fontes de lixo plástico nos oceanos .

O governo filipino projeta um conjunto de investimentos para os próximos três anos, que inclui a construção de aeroportos, autoestradas e pontes, que as empresas San Miguel e Republic Cement esperam aproveitar diminuir o problema do lixo de plástico do país.