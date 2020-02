UE inaugura era do Brexit com referência aos Monty Python

O Presidente do Conselho Europeu assinalou hoje a data de início de uma União Europeia sem o Reino Unido, após 47 anos, com uma mensagem referente ao filme A vida de Brian, do grupo de comediantes britânicos Monty Python.

“Olhar sempre para o lado positivo da vida”, escreveu Charles Michel na conta no Twitter, referindo-se à música que encerra o mencionado filme de 1979, numa cena bem conhecida na qual um grupo de crucificação de presos do corredor da morte canta e eles assobiam essa mensagem otimista.

O presidente do Conselho Europeu acompanhou o tweet com uma fotografia dos penhascos brancos de Dover, no Reino Unido, e a música Olhar sempre para o lado positivo da vida.

Na imagem dos penhascos, o ponto físico mais próximo entre o Reino Unido e a Europa continental, Michel acrescentou uma referência ao “novo relacionamento” entre Londres e Bruxelas.

Num tom mais institucional e menos emocional, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, divulgou como primeira mensagem neste sábado e no primeiro dia do Brexit uma coluna co-assinada com Michel e com o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e publicada na sexta-feira em 24 jornais europeus.

Na mensagem dizem que se esforçarão para ter um bom relacionamento com os “amigos” do Reino Unido, mas sem os mesmos benefícios que os Estados membros da UE, demonstram confiança para superar com sucesso os desafios à frente da União Europeia e concluem com a mensagem de que é hora de trabalhar “desde que o sol nasce” pela primeira vez após o Brexit.