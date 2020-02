Campeonato das Profissões leva 400 jovens a Setúbal

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) promove, de 9 a 14 de fevereiro, mais uma edição do Campeonato Nacional das Profissões – Skills Portugal, uma iniciativa que conta com a participação de cerca de 400 jovens de todo o país.

O campeonato visa promover o talento e as competências dos jovens, chamar a atenção para a importância da formação profissional e divulgar a a oferta existente em Portugal.

Nas instalações do Serviço de Formação Profissional do Centro de Emprego e Formação Profissional de Setúbal, os jovens vão disputar um lugar no pódio, mostrando as suas competências em provas que simulam situações reais de trabalho num total de 44 profissões.

Os concorrentes que alcançarem a medalha de ouro irão depois representar Portugal na 7.ª edição do Campeonato Europeu das Profissões, que decorrerá em setembro em Graz, na Áustria, e na 46.ª edição do Campeonato Mundial das Profissões, que terá lugar em Xangai, China, em setembro de 2021.

O evento integra também um conjunto de seminários sobre temáticas no domínio da formação, como orientação profissional, igualdade de género na escolha das profissões, bem como a evolução das profissões e as exigências do mercado de trabalho.