Vendas a retalho aumentam 1,3% em dezembro na zona euro

As vendas a retalho aumentaram em dezembro 1,3% na zona euro em termos homólogos, mas recuaram 1,6% na comparação em cadeia, com Portugal a acompanhar essa tendência, de acordo com dados publicados pelo Eurostat.

Segundo o gabinete oficial de estatísticas da União Europeia (UE), o comércio a retalho também aumentou em dezembro no conjunto da UE face ao mesmo mês de 2018 (1,9%), mas recuou 1,3% face a novembro do ano passado, enquanto em Portugal registou um aumento ainda mais vincado que a média europeia em termos homólogos (2,4%), porém caiu 1,5% na comparação em cadeia.

Na comparação homóloga, as maiores subidas das vendas a retalho foram registadas na Roménia (8,5%), Hungria (6,1%) e Malta (5,6%), enquanto os maiores recuos foram observados na Eslovénia (quebra de 6,6%), Eslováquia (menos 2,5%) e Finlândia (descida de 1,6%).

Já na comparação mensal em cadeia, as maiores descidas nas vendas a retalho em dezembro foram verificadas na Alemanha (menos 3,3%), Eslovénia (menos 2,8%) e Finlândia (menos 2,3%), enquanto os maiores aumentos tiveram lugar na Irlanda (2,7%), Malta (1,3%) e Roménia (0,8%).