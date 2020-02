Centeno diz que PSD tentou uma “gerincoisa” com o IVA da luz

O ministro das Finanças acusou o PSD de ter tentado uma “gerincoisa” quando procurou fazer aprovar a redução da taxa do IVA na eletricidade. Mário Centeno referia-se às tentativas de última hora do maior partido da oposição, tendo apontado o apoio à proposta do PCP, retirando as contrapartidas para compensar a perda de receita.

“Podemos dizer que o maior partido da oposição tentou criar uma “gerincoisa”. Uma coisa em forma de assim, parafraseando Alexandre O’Neil”, afirmou o ministro da intervenção de encerramento do debate do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

O ataque foi direto ao líder do PSD. “Na generalidade dos países europeus a energia está sujeita à taxa normal do IVA. Por razões orçamentais e ambientais. Se fosse tão fácil como as “contas incertas” com que o líder da oposição ontem brindou o país fazem crer, no resto da Europa já teria sido feito. Não continue a enganar os portugueses”, acusou Centeno.

O maior partido da oposição foi o alvo eleito pelo titular das Finanças para as maiores críticas. “O Governo honrará as medidas com impacto orçamental que foram aprovadas, e foram algumas dezenas de milhões de euros apoiadas sempre pelo PSD, ao longo da votação na especialidade”, indicou Mário Centeno, acrescentando que as medidas “são avulsas, desgarradas”, apontando “medidas que se financiavam explicitamente à custa do excedente. Seria uma espécie de vestir o cão com o próprio pelo. Mas usavam o mesmo euro várias vezes.”

Muitas propostas

O ministro das Finanças queixou-se também da forma como o processo orçamental decorreu este ano. “Que qualidade pode ter um processo em que nas duas últimas horas de submissão entram mais de 600 propostas, a maioria das quais nunca foi discutida ao longo das dezenas de horas de debate orçamental? questionou Mário Centeno.

“Poucas foram mesmo referenciadas, a não ser pelo respetivo número, e em média teriam 20 segundos de atenção antes de serem votadas. Que qualidade pode ter o processo orçamental se, estando a decorrer um debate em plenário, o líder do maior partido do arco da oposição apresenta fora do plenário uma nova proposta? À margem do plenário. Para não ser debatida?”, atirou o governante.

“Uma proposta que põe a nu a irresponsabilidade orçamental. Que pretende ludibriar os portugueses. Hoje “sai de borla”, mas amanhã quem cá estiver que a pague”, afirmou, concluindo que “reduzem-se as compensações a coisa nenhuma só para aprovar, mas depois alguém compensa.”