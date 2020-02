Mercado da aviação chinês em queda livre já está abaixo do português

O mercado de aviação da China foi seriamente afetado pelo surto do coronavírus (Covid 19, como foi designado) e caiu do terceiro lugar no ranking mundial para 25º, atrás de Portugal.

As estimativas apontavam para que a China passasse nesta década a líder global, mas a epidemia, que já implicou a morte de mais 2000 pessoas, trocou as voltas a todas as projeções.

As transportadoras foram obrigadas a retirar cerca de 1,7 milhões de lugares, quase 80% da capacidade, em voos da e para China entre 20 de janeiro e 17 de fevereiro, avança a OAG, entidade que monitoriza a aviação a nível mundial. A nível interno, a companhias aéreas chinesas suspenderam 10,4 milhões de lugares.

“Não nos lembramos de nenhum acontecimento com um efeito tão devastador como o coronavírus”, avança disse John Grant, analista da OAG.

Muitas companhias aéreas mundiais suspenderam voos para a China numa tentativa de conter a expansão do vírus a nível global. A British Airways, a Iberia, a AirFrance, a KLM e a Lufthansa suspenderam alguns dos voos para a China.

Em cinco semanas, os voos da China para Hong Kong e Taiwan tiveram menos 250 mil lugares disponíveis e, em simultâneo, as três principais companhias aéreas chinesas reduziram a capacidade internacional entre 80% e 90%.