easyJet reforça rotas a partir do Porto

A easyJet, companhia low cost com operação nos quatro principais aeroportos do país, vai reforçar as ligações ao Funchal e Ibiza a partir do Porto.

As rotas mais requisitadas a partir do Porto passam a ter a sua capacidade ampliada e exemplo disso são destinos como Ibiza, que cresce 153%, Luxemburgo com um aumento de 47%, Zurique com um crescimento de 176% e o Funchal, com um aumento de 40%.

“Aumentámos a nossa capacidade em 15% de opções a partir de Porto para o verão de 2020, face ao que tivemos disponível em 2019. Vamos manter este reforço pois sabemos que o verão é a época preferida dos portugueses para as suas escapadelas”, salienta José Lopes, diretor da easyJet para Portugal.

O responsável adianta que foram superadas “todas as contrariedades” relativamente à operação no Funchal (madeira) e, por isso, “reforçamos o nosso investimento na rota Porto-Funchal, com um aumento de mais de 40% de capacidade”.

A companhia aérea já abriu a comercialização para a época de verão, para reservas entre 18 de fevereiro de 2020 e 24 de outubro. No total, estarão disponíveis mais de 5,9 milhões de lugares, num total de 32.600 voos na operação de e para Portugal.