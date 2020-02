Lojas Pingo Doce “que estavam perto da Mercadona cresceram”

O ano passado marcou a entrada em cena de uma nova concorrente em Portugal no retalho alimentar, a espanhola Mercadona. Sobre a chegada de mais um player ao mercado nacional, Pedro Soares dos Santos afirmou, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados de 2019, que “teve um efeito muito positivo no Pingo Doce, porque as lojas que estavam perto da Mercadona cresceram”.

O líder da Jerónimo Martins indicou ainda que agradeceu pessoalmente ao líder da Mercadona, pela entrada em Portugal. “Do ponto de vista interno, da minha companhia, foi muito bom. Obrigou o Pingo Doce a ser melhor. Já aprendi várias vezes que a concorrência só estimula o bem, não estimula o mal.”

Pedro Soares dos Santos explica ainda que a entrada da Mercadona em Portugal não trouxe pressão salarial ou de fornecedores. “Temos a nossa linha de parcerias com os fornecedores e só temos de respeitar.”

A Jerónimo Martins anunciou esta sexta-feira que prevê abrir cerca de 10 novos Pingo Doce e um Recheio em Portugal. O grupo estima investir até 750 milhões de euros em 2020, sendo que a maior parte do investimento será na operação fora de Portugal, nomeadamente na Polónia e Colômbia.

A empresa de grande distribuição apresentou lucros de 433 milhões em 2019, uma subida de 7,9% face a 2018. As vendas consolidadas cresceram 7,5% para 18.638 milhões de euros.

