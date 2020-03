Avenue dá início a investimento de 190 milhões no Parque das Nações

A Avenue, empresa de promoção e gestão de projetos residenciais e de escritórios, já arrancou com a construção do EXEO Office Campus, projeto de escritórios no Parque das Nações cujo investimento ascende a 190 milhões de euros.

Para já, a empresa iniciou a primeira fase do projeto, que integra a execução das infraestruturas do loteamento e a construção do primeiro e maior edifício, o Lumnia, com 8 pisos e cerca de 30 mil metros quadrados de área bruta de construção. Esta empreitada, orçada em 150 milhões de euros, deverá estar concluída no primeiro edifício no 2º semestre de 2021.

Os próximos passos serão a construção do Aura, um edifício com 11 pisos e cerca de 17 mil metros quadrados e do Echo com, aproximadamente, 21 mil metros quadrados e 7 pisos.

O projeto EXEO contará, para além dos 70 mil metros quadrados de escritórios, com uma zona pública com 13 mil metros quadrados de jardins, numa área total de intervenção de 45 mil metros quadrados.

“Lisboa precisava desta solução porque não tem resposta para a procura existente e para os novos conceitos de trabalho que estão a conquistar as empresas”, diz Aniceto Viegas, diretor geral da Avenue, em comunicado.

Os edifícios do EXEO serão equipados com 176 bike stations e quase 700 lugares de estacionamento automóvel, sendo que 30% terão possibilidade de carregamento elétrico rápido. O empreendimento tem como objetivo a certificação LEED Gold, símbolo global de sustentabilidade, e a obtenção de certificação energética A.

O projeto foi concebido para integrar soluções para todos os tipos de negócio, desde empresas de maiores dimensões, mais convencionais, a empresas com modelos mais flexíveis e pequenas start-ups em espaços de co-working.