Lousada decreta “medidas excecionais” para combater surto

A Câmara de Lousada decidiu avançar com “medidas excecionais”, preventivas e temporárias, mas sem fim determinado, que visam “evitar a transmissão da doença na comunidade”, avança o JN.

Em comunicado, a autarquia de Lousada avançou que vai fechar todos os edifícios municipais de acesso ao público, exceto os Paços do Concelho e os serviços técnicos, sendo que os serviços que se mantêm abertos devem ser procurados apenas em “situações urgentes”, devendo-se privilegiar o contacto via telefone ou email. A feira municipal prevista para hoje (9 de março) foi cancelada.

A Direção-Geral de Saúde já tinha decretado ontem o encerramento de todas as escolas dos concelhos de Lousada e Felgueiras, a suspensão de atividade dos ginásios, bibliotecas, piscinas, espaços para eventos e cinemas, para conter o foco do novo coronavírus que afeta aquela região. Esta decisão prende-se com o facto de 19 dos 23 doentes infetados no Norte (até ontem) serem daquela região.

Eventos cancelados

Lousada decidiu ainda cancelar vários eventos previstos para os próximos dias que “congreguem um elevado número de pessoas”. Entre eles estão o Festival das Camélias e todas as iniciativas associadas, as atividades dos Movimentos Seniores e do Plantar Lousada, o Ciência no Parque, o Diabetes em Movimento e vários eventos desportivos.

“Devem evitar-se deslocações desnecessárias e participar em reuniões com elevado número de pessoas”, explica o documento assinado pelo presidente da Câmara de Lousada, Pedro Machado, que apela ao comportamento “sereno e responsável”.

A Câmara de Lousada pede ainda aos munícipes que sigam as recomendações da DGS, desde os cuidados de higiene ao evitar cumprimentar, beijar e abraçar outras pessoas, mantendo um metro de distância.

“Caso surjam sintomas – febre, tosse, dor de garganta, dores musculares, dor no peito, dores articulares ou diarreia -, deverão, de imediato, contactar a linha SNS 24 – 808 24 24 24”, apela o Município, que se mantém em contacto com as autoridades de saúde e “veiculará eventuais alterações/revisões ou medidas complementares que venham a ser adotadas em função da evolução da situação”.

O aumento dos doentes infetados com o novo coronavírus na Região Norte levou a DGS a mandar encerrar todas as escolas públicas e privadas dos concelhos de Felgueiras e Lousada, já que 19 dos 23 doentes infetados no Norte (até ontem) são daquela região. Aconselhou ainda os munícipes a evitar deslocações desnecessárias e reuniões com muita gente.