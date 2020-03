Governo suspende voos de e para norte de Itália

Os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas pela epidemia do novo coronavírus em Itália foram suspensos. A medida abrange todos os voos dos aeroportos italianos de Milão-Malpensa, Internacional II Caravaggio (Bérgamo) e Internacional Marco Polo, que serve a cidade de Veneza, e aplica-se aos aeroportos de Francisco Sá Carneiro, no Porto, Humberto Delgado, em Lisboa, e Internacional de Faro.

O Governo tomou ontem à noite esta decisão após uma reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil, na qual participaram os ministros da Administração Interna e da Saúde, Eduardo Cabrita e Marta Temido, respetivamente.

Também ontem o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, decidiu estender a quarentena a todo o país conter a propagação do surto de coronavírus.

Em Portugal, o executivo recomendou a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas, e de eventos à porta fechada com mais de 1.000 participantes, “em linha com orientações que tem vindo a ser tomadas na generalidade países da União Europeia”, disse o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

As medidas deverão ser cumpridas até 3 de abril, prazo que pode ser aumentado ou restringido consoante a evolução da doença.