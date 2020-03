AEP. Coronavírus e petróleo barato com impacto “significativo”

A AEP-Associação Empresarial de Portugal admite que o impacto do novo coronavírus na economia global e os seus efeitos na quebra do preço do petróleo “é significativo, mas de curta duração, tendo em conta episódios passados de epidemias”.

Como sublinha o presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro, “a queda do preço do petróleo acentua a queda das bolsas mundiais (como ontem se observou), o que reforça a crise de confiança dos consumidores e poderá traduzir-se em menor despesa de consumo e investimento na economia global, com naturais repercussões negativas na economia portuguesa”.

A somar, “o Estado poderá ser penalizado com uma menor arrecadação de impostos associados aos combustíveis (baixa de preço mas também de quantidades, num contexto de menor atividade devido ao Covid-19), o que poderá contribuir para uma deterioração expectável das contas públicas”, aponta o líder associativo.

Mas nem tudo é negativo. As empresas e os consumidores podem vir a beneficiar de uma queda do preço do petróleo, “o que à partida ajudaria a minorar o impacto do Covid-19, com a melhoria de tesouraria para as empresas e aumento do rendimento disponível das famílias”.

O preço do petróleo caiu ontem mais de 20%, mas esta terça-feira já inverteu a curva, valorizando mais de 2%. Na abertura, o barril de petróleo Brent para entrega em maio estreou-se cotar-se a 35,98 dólares no Intercontinental Exchange Futures de Londres, contra 34,36 dólares de segunda-feira.

A quebra no preço foi a maior desde a Guerra do Golfo em 1991, impulsionado pelas negociações infrutíferas para cortes na produção entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a Rússia. O objetivo era diminuir a extração em 1,5 milhões de barris por dia para responder à quebra na procura que o surto do coronavírus gerou.

Para Luís Miguel Ribeiro, é expectável que os países produtores de petróleo “cheguem a acordo, o que determinaria uma recuperação do preço do petróleo, mas não esquecendo que o seu nível poderá permanecer em níveis inferiores ao que estávamos habituados enquanto durar a crise do Covid-19, devido ao impacto negativo na atividade global”.