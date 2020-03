Bruxelas suspende regras das faixas horárias para aliviar companhias aéreas

A Comissão Europeia vai suspender a regra que obriga as companhias aéreas a usarem 80% dos slots que têm nos aeroportos para não ficarem sem eles. A medida anunciada esta terça-feira por Ursula von de Leyen visa acabar com voos fantasma feitos pelas companhias com o único objetivo de não perderem as faixas horárias nos aeroportos, numa altura em que o coronavírus se espalha pela Europa.

O setor da aviação está entre os que mais estão a sofrer os efeitos da epidemia. Segundo a Reuters, o setor já perdeu quase um terço do seu valor este ano, cerca de 62 mil milhões de euros, numa análise da agência às 20 maiores companhias de aviação cotadas em bolsa.

“A Comissão apresentará, muito rapidamente, legislação”, afirmou a presidente da instituição, citada pela Reuters. “Queremos facilitar às companhias a manutenção dos slots, mesmo que não operem os voos desses slots por causa do decréscimo de tráfego”. A líder da CE não adiantou até quando durará esta suspensão.

Bruxelas também estará a estudar a possibilidade de os governos ajudarem financeiramente as companhias, sem que isso seja considerado ajudas de Estado, que são proibidas na União Europeia.

O tema estará discutido no Conselho Europeu desta terça-feira, que se realizará por teleconferência, avançou hoje o primeiro-ministro, António Costa.