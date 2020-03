APEMIP pede ao Governo medidas de apoio às empresas

A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) quer que o Governo “tome medidas específicas de proteção” às empresas, especialmente às micro, pequenas e médias empresas. A associação liderada por Luís Lima defende a a suspensão de penhoras fiscais, o financiamento à tesouraria das empresas, a implementação de moratórias, e a suspensão dos despejos no comércio e serviços.

A pandemia do novo coronavírus “tem já repercussões em toda a economia mundial, faz-se sentir em todos os sectores e, inevitavelmente, no sector imobiliário”, diz a APEMIP em comunicado. Para Luís Lima, “com o número de viagens a diminuir e com as recomendações das autoridades de saúde, é natural que a procura no imobiliário sofra uma quebra, até pela tendência global do adiamento de investimentos”.

O responsável adianta, em comunicado, que “a defesa do tecido empresarial deve ser transversal a todos os sectores da economia”e que “os direitos e deveres dos trabalhadores devem ser naturalmente salvaguardados, mas as empresas também, caso contrário, será impossível garantir a manutenção dos postos de trabalho existentes”.

A APEMIP está, através do Conselho de Concertação Social, por via da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, a defender junto do Governo medidas de proteção das pequenas e médias empresas. Como adianta Luís Lima, em causa está também “que haja por parte do Estado uma ação efetiva junto do sector financeiro, para que a Banca tenha um papel de apoio às empresas, e não de aproveitamento perante eventuais situações de incumprimento motivadas pelas dificuldades de faturação que as empresas irão enfrentar neste período”.

O responsável das imobiliárias, sublinha ainda que “tem que haver consciência coletiva, e o exemplo deve vir de todos os partidos com assento parlamentar, para que ao lado do Governo, assumam responsabilidades pelas eventuais medidas inéditas, mas necessárias, que terão que ser tomadas”.