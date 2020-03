Proibidos eventos públicos com mais de 100 pessoas e esplanadas limitadas

O Governo vai ainda este domingo publicar um conjunto de novas medidas para controlar a propagação do novo coronavírus. Entre elas encontram-se a proibição de eventos com mais de 100 pessoas, a redução a um terço da lotação das esplanadas (à semelhança dos restaurantes) e ainda a proibição de consumo de álcool na via pública.

Estas medidas somam-se às tomadas no Conselho de Ministros de quinta-feira que declarou a situação de alerta em todo o país. “Estas medidas mereceram, mesmo quando anunciadas com uma antecedência limitada, uma grande compreensão da parte de todos”, começou por assinalar o ministro das Administração Interna, Eduardo Cabrita, em conferência de imprensa este domingo, onde anunciou as novas iniciativas do Governo.

“Tomámos um conjunto de decisões adicionais que ainda hoje iremos publicar”, indicou o governante, esclarecendo que tais medidas passam por “reduzir a dimensão admitida de eventos para um máximo de 100 pessoas, a determinar a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via publica” e ainda a suspensão das aulas de condução (presenciais e exames) a partir desta segunda-feira, dia 16 de março, garantindo que ninguém será penalizado.

Fecho de fronteiras ainda sem decisão

Questionado sobre o eventual encerramento de fronteiras com Espanha, Eduardo Cabrita referiu que essa decisão ainda não foi tomada. O primeiro-ministro português e o presidente do governo espanhol vão manter esta tarde uma teleconferência.

António Costa, em Lisboa, e Pedro Sánchez, em Madrid, vão debater “as ações coordenadas a tomar no seio da União Europeia e sobre a gestão da fronteira comum dos dois países”, segundo um comunicado do gabinete do governante português.

Esta conversa servirá para preparar uma reunião, também à distância e por teleconferência, na segunda-feira, dos ministros da Administração Interna e da Saúde da União Europeia (UE) “para definir medidas de controlo sanitário nas fronteiras internas e externas” da União.

Depois da reunião, o Governo português “atuará em conformidade com os demais Estados-membros da União Europeia, mantendo até lá as medidas já adotadas relativamente a voos provenientes da China e Itália”, para onde não há ligações aéreas, ainda segundo o comunicado do gabinete de Costa.

Até agora, o número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença covid-19, subiu este domingo para 245 e os casos suspeitos são agora 2.271.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), dos 2.271 casos suspeitos, 281 aguardam resultado laboratorial. Há ainda 4.592 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, menos do que no sábado (5.011).

