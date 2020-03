Candidata a líder da JSD cria plataforma de ajuda a pessoas em isolamento

É “uma plataforma de solidariedade intergeracional para fazer chegar bens de primeira necessidade a pessoas de grupos de risco que estão em isolamento social devido ao novo coronavírus”. É assim que a promotora da ajudar.econtigo.pt define esta nova solução de ajuda a pessoas em território nacional. Sofia Matos, deputada do PSD e candidata à liderança da JSD, é quem está por detrás desta iniciativa, que conta com voluntários da JSD para ser operacionalizada.

O objetivo é ajudar pessoas em quarentena, famílias monoparentais com crianças pequenas, idosos, doentes crónicos. “A plataforma vai ajudar pessoas de todas as zonas de Portugal – com Madeira e Açores incluídos. Os pedidos serão feitos na plataforma e serão os voluntários da JSD de todos os concelhos que irão combinar as formas de pagamento e a entrega das compras”.

Os serviços centrais da plataforma ajudar.econtigo.pt serão assegurados por núcleos da candidatura da deputada social-democrata no Porto, Aveiro, Coimbra e Lisboa, que receberão os pedidos e, depois, ativarão a estrutura da JSD mais próxima da residência de quem os fez, por mensagem, preenchendo um formulário, ou por telefone, através do número 930522229.

“Tudo será feito no respeito total das regras de higiene e segurança recomendadas pelas autoridades de saúde: elas serão recordadas a todos os voluntários antes de estes prestarem qualquer ajuda”, afirma Sofia Matos.

A candidata à liderança JSD adianta, em comunicado, que “esta iniciativa tem dois objetivos: o primeiro é ser útil a quem precisa de ajuda num período tão delicado e assustador como este que estamos a atravessar. O segundo é reforçar na nossa JSD a consciência, e a prática, de que a política só faz sentido quando é um serviço prestado aos outros cidadãos, tendo em vista o bem comum”.

A promotora reconhece que esta “plataforma está a ser montada no âmbito da sua candidatura à liderança da JSD nacional”, mas “afasta qualquer propósito sectário neste esforço para ajudar a comunidade. Já enviei uma mensagem ao meu adversário no próximo congresso, Alexandre Poço, a convidá-lo a juntar-se a nós”.