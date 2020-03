Governo suspende todos os voos para fora da União Europeia

O Governo decidiu suspender todos os voos para fora da União Europeia, a partir das 24 horas de amanhã. Mas há duas exceções: os países com forte presença de comunidades portuguesas e com os países de língua portuguesa (PALOP).

“A partir das 24 horas de amanhã, de forma a dar tempo suficiente à rotação quer de aviões, quer das pessoas, estarão suspensos todos os voos internacionais para fora dos espaço da UE e de fora do espaço da UE com destino a qualquer aeroporto nacional”, afirmou o primeiro-ministro numa conferência de imprensa depois da reunião do Conselho Europeu através de videoconferência.

Mas há exceções. “Primeiro os voos para países extracomunitários com forte presença das comunidades portuguesas”, estando incluídos neste lote os Estados Unidos, o Canadá, a África do Sul e a Venezuela.

Quanto à segunda exceção, “manteremos as ligações aéreas com todos os países de língua oficial portuguesa com quem existe uma especial relação e com quem vamos salvaguardar nesta situação de crise”, afirmou António Costa, ressalvando que em relação ao Brasil “serão restringidas as rotas exclusivamente a dois pontos: Lisboa-Rio de Janeiro e Lisboa-São Paulo, sendo suspensas todas as rotas para destinos eminentemente turísticas”, esclareceu o chefe do Governo.

Notícia atualizada às 19h45 com mais informação