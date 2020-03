Construção aguarda medidas específicas para o setor

O setor da construção e imobiliário espera que o Governo avance com medidas específicas para que as suas empresas possam enfrentar a quebra de atividade que a pandemia do novo coronavírus está a provocar.

Manuel Reis Campos, presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), aguarda por “medidas excecionais” para o setor.

“Relativamente ao setor da construção e imobiliário, quer pela sua representatividade, quer pela sua dimensão em termos de postos de trabalho, serão, com toda a certeza, ponderadas medidas, também excecionais”, afirmou Reis Campos ao Dinheiro Vivo, depois de hoje o Governo ter anunciado um pacote de apoios para aumentar a liquidez das empresas.

Na sua opinião, terão de ser criadas medidas que “permitam assegurar a continuidade deste setor”, que “é um dos mais importantes motores da economia e do investimento, pela sua capacidade de, rapidamente, promover a retoma da atividade económica do País”.

Para Reis Campos, “o Governo tem revelado uma elevada preocupação com o impacto desta crise no tecido empresarial”.