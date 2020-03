Abel Mateus: Economia portuguesa pode contrair mais de 5% em 2020

Contração da economia este ano pode ser superior à que se verificou na crise financeira internacional, diz o economista Abel Mateus. O desemprego pode subir até 10%

Os cenários que se estão a delinear para o impacto da covid-19 na economia apontam para quebras superiores às que se verificaram durante a crise financeira internacional de 2008/2009. Num ensaio publicado no jornal digital Observador, o economista Abel Mateus aponta para a possibilidade de o PIB português cair mais 5% este ano.

“É um cenário, para uma estimativa seriam necessários mais dados que ainda não existem”, sublinha o professor universitário de Economia, em declarações ao Dinheiro Vivo.

Os principais trabalhos publicados até agora sobre o impacto da covid19 na economia global são da Universidade Nacional da Austrália/Brookings e da McKinsey, avança Abel Mateus. A Universidade da Austrália utiliza um modelo de equilíbrio geral dinâmico com várias hipóteses, em que no cenário médio global o PIB da zona do euro seria cortado em 4,8 pontos percentuais (p.p.), da China em 3,6% p.p, dos EUA em 4,8 e do Japão em 5,6. A economia da zona euro cairia 3,6% em vez de crescer 1,2%, conforme as últimas projeções da Comissão Europeia. Num cenário mais grave, o PIB da zona euro, segundo os académicos australianos, poderia cair mais do que os 4,5% registados na crise financeira internacional.

“Partindo deste cenário fiz a diferenciação para Portugal, considerando que o peso do turismo em relação à média da UE é muito maior, somos mais afetados”, explica o economista. O peso do turismo em termos diretos ronda os 14,5% e indiretos entre 21% e 25%, estima Abel Mateus, partindo da conta satélite do INE. Considerando este maior peso do turismo na nossa economia, e partindo dos tais cenários, Abel Mateus obtém uma queda do PIB em Portugal de 5,4%. Uma contração face aos 1,9% de crescimento previstos pelo governo para este ano. Ou seja, o impacto da pandemia na economia seria de cerca de 7,3 p.p.. Em comparação, em 2009 a economia contraiu 3,1% e, em 1975, no pós 25 de abril, o PIB caiu 5,1%.

O antigo presidente da Autoridade da Concorrência sublinha que se trata apenas de um cenário, e que o efeito real do novo coronavírus na economia portuguesa e europeia depende das políticas dos governos para travarem a pandemia. Todavia, aponta para os dados já conhecidos da evolução da economia chinesa no primeiro trimestre deste ano. “Dados da China confirmam este cenário. No 1º trimestre o PIB da China caiu 9% (contra uma estimativa de crescimento de 2,5%). É um impacto brutal. Com estes valores é fácil chegar à contração de 5% a 6%. É uma base real”.

Especialmente afetados serão os setores do “turismo e todas as atividades conexas, a seguir os transportes, muito particularmente o transporte aéreo, o setor petrolífero, a banca será bastante afetada, o comércio a retalho, exceto o alimentar, e também o setor da construção automóvel, muito dependente das cadeias internacionais”.

“O desemprego, num cenário de queda do PIB de 5%, pode subir até 10%, sem medidas”, sublinha ainda Abel Mateus.

Medidas insuficientes

O também ex-administrador do Banco de Portugal considera as medidas anunciadas ontem pelo governo insuficientes para salvar as empresas e postos de trabalho. “Ainda não estudei com detalhe, mas é tudo à base de garantias de crédito. Não chega para introduzir liquidez em empresas já endividadas”.

“Devia haver um auxílio direto a trabalhadores e empresas”, considera. Para grandes males, grandes remédios, e o economista aponta para “experiências muito interessantes” que estão a acontecer nos Estados Unidos, como, por exemplo, passar um cheque de mil dólares à população, a fundo perdido, para resolver o problema de liquidez a curto prazo.