Alemanha vai criar fundo de 500 mil milhões para ajudar empresas

É a maior economia da área do euro, casa de centenas de grandes empresas com exposição a vários mercados em diferentes pontos do globo. Com a pandemia de coronavírus a afetar fortemente a Europa, nenhuma economia escapa e as fábricas germânicas estão, tal como outras europeias, a sentir os duros golpes provocados pelo contágio da doença.

Para minorar os efeitos que uma Europa em grande parte confinada às suas casas pode ter para as empresas germânicas, o governo vai criar um fundo, com uma dotação de 500 mil milhões de euros, para conceder linhas de crédito e injeções de capital às companhias, noticiou a revista Der Spiegel, citada pela Bloomberg. O plano de Berlim prevê que possam ser atribuídas ajudas de Estado no montante global de 180 mil milhões de euros.

A confirmar-se a implementação deste plano para as empresas, o governo federal vai aumentar os seus empréstimos o que representa uma ruptura com a atuação típica de Berlim. Fontes citadas pela Bloomberg indicam que a coligação governamental liderada por Angela Merkel prepara-se para, nos próximos dias, pedir autorização ao parlamento – algo necessário de acordo com as regras – para aumentar a margem de despesa.

Alemanha em confinamento?

As autoridades alemães aplicaram restrições severas no estado da Baviera com o objetivo de tentar travar a propagação do novo coronavírus. A Baviera é uma das regiões com mais casos, pelo que foram proibidos os ajuntamentos em público e há coimas para quem desrespeitar as regras. As medidas entram em vigor esta sexta-feira e o alargamento das mesmas a todo o país é uma possibilidade em cima da mesa, de acordo com a Bloomberg.

Membros do governo de Merkel já fizeram saber publicamente que, se a população continuar a socializar e a não cumprir as indicações de limitar as deslocações ao mínimo possível, pode ser decretado o confinamento a toda a sociedade. A chanceler alemã vai reunir-se no domingo com os líderes regionais para debater os esforços que estão a ser desenvolvidos para travar o vírus. Há um encontro do conselho de ministros marcado para segunda-feira e podem ser anunciadas, posteriormente, mais medidas, de acordo com a mesma fonte.

A Alemanha tem mais de 15 mil casos confirmados e regista 44 vítimas mortais.