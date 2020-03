Empresas que recebam apoio não podem despedir

As empresas que receberem apoios através das linhas de crédito lançadas pelo Governo não poderão despedir trabalhadores.

É uma das medidas aprovadas na reunião do Conselho de Ministros desta sexta-feira, dia 20 de março, através do decreto-lei que dá corpo à declaração do estado de emergência.

“O conjunto de linhas de crédito acessíveis às empresas é sob condição de manutenção de postos de trabalho”, afirmou o primeiro-ministro na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Governo e depois de um encontro com o Presidente da República.

Questionado sobre os apoios às famílias, António Costa afirmou que esta “é a medida mais importante” para garantir o rendimento das pessoas, “ainda que com alguma quebra”, adiantou o chefe do Governo.

“Travessia” até junho

“Este será um trimestre muito duro para todos”, começou por afirmar António Costa na conferência de imprensa. “O essencial é que consigamos enfrentar esta travessia e em junho avaliar os danos sofridos”, ou seja, o primeiro-ministro admite que a crise vai durar pelo menos mais três meses, todo o primeiro semestre, portanto.

Até lá, o chefe do Governo considerou que será “essencial que se proteja o emprego, o rendimento das famílias e evitar o encerramento das empresas”.

“Seria irrealista estar a apresentar um programa de relançamento da economia, trata-se de nos concentrámos em salvar vidas, rendimento e empresas”, assumiu o primeiro-ministro, admitindo que esta primeira fase do estado de emergência deverá ser prolongada.

Quanto a apoios pelos bancos, António Costa referiu que estão “a trabalhar com o Banco de Portugal e a Associação Portuguesa de Bancos para usar toda a flexibilidade dada pelo Banco Central Europeu e renegociar os contratos quer com as empresas quer com os particulares” no sentido de criar uma moratória de juros e capital.

Notícia atualizada às 22h10 com mais informação