ENSE vai monitorizar horários dos postos de combustível

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) diz que vai fiscalizar os postos de combustível para garantir que permanecem abertos e cumprem o horário habitual.

Em comunicado, a instituição lembra que, “nos termos do disposto no Decreto nº2-A/2020 de 20 de março, os postos de abastecimento de combustíveis são considerados estabelecimentos que fornecem bens essenciais para o funcionamento básico da nossa sociedade, pelo que devem permanecer abertos ao público no horário que até aqui foi praticado”.

A ENSE assegura que “vai continuar a assegurar uma monitorização contínua sobre a aplicação desta medida, mantendo a já habitual ligação e cooperação estreita com todos os operadores, numa altura em que o normal funcionamento do setor petrolífero nacional é um desígnio nacional”.

A entidade para o setor energético garante ainda que “no quadro das suas competências legais, continua a assegurar a existência dos 90 dias de reservas de segurança de petróleo e produtos petrolíferos, pelo que, num eventual cenário de emergência energética, esta entidade está pronta para desencadear as respostas consideradas adequadas para salvaguardar o normal fornecimento do mercado”.