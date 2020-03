Marcelo já promulgou Orçamento do Estado para 2020

O Presidente da República promulgou já o Orçamento do Estado para 2020 e deverá entrar em vigor no dia 1 de abril. A informação foi revelada pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, depois da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, esta segunda-feira, dia 23 de março.

“Ponderando os dados transmitidos pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro de Estado das Finanças, o Presidente da República acaba de promulgar o Orçamento do Estado para 2020, as Grandes Opções do Plano para 2020 e o Quadro Plurianual de programação orçamental para os anos de 2020 a 2023”, indica uma nota, entretanto publicada no site da Presidência da República.

“Fá-lo, consciente de que a sua aplicação vai ter de se ajustar ao novo contexto vivido, mas, sobretudo, sensível à necessidade de um quadro financeiro que sirva de base às medidas que o Governo já anunciou e outras que venham a ser exigidas pelos efeitos económicos e sociais provocados pela Pandemia, o que, com o regime de duodécimos, não seria possível”, acrescenta o comunicado do Presidente da República.

“É um momento difícil que tem consequência no nosso dia-a-dia”, afirmou o ministro das Finanças aos jornalistas no final do encontro que durou cerca de uma hora, garantindo que “o orçamento permite acomodar boa parte das medidas”.

Retificativo é uma possibilidade

Questionado sobre um eventual orçamento retificativo, o ministro das Finanças não afastou essa hipótese, mas garantiu que o documento que vai entrar em vigor na próxima semana tem “almofadas” para acomodar as medidas tomadas.

“Este Orçamento tem um conjunto de normas que permitem acomodar uma boa parte das matérias que temos vindo a legislar e tem um conjunto vastíssimo de outras normas que permitirá dar uma nova dinâmica da execução orçamental adaptada ao ano de 2020”, começou por dizer Mário Centeno, acrescentando que “a possibilidade de um retificativo existe e será avaliada a cada momento. Mas insisto, até lá temos margem para o fazer é esse o objetivo do governo”, assegurou o responsável da pasta das Finanças.

Saída é um “folhetim”

“Tenho essas responsabilidades [ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo] e nunca ninguém me ouviu enjeitar essas responsabilidades”, afirmou Mário Centeno quando questionado sobre a eventual saída do cargo no verão deste ano.

“Todos devemos gastar as nossas energias apenas focados nessa respostas à crise e não a alimentar folhetins que só interessam àqueles que o desenham”, acrescentou o governante, deixando claro que vai ficar até ao final desta crise.

Segundo o semanário Expresso, a reunião desta segunda-feira, tinah dois pontos na agenda: avaliar as consequências da covid-19 e as medidas que estão a ser tomadas, e convencer o Ministro das Finanças a permanecer no cargo.

Mário Centeno tem sido apontado como o futuro governador do Banco de Portugal, em substituição de Carlos Costa, que sairá do lugar no verão.

O Expresso cita fonte de Belém que considera que é importante manter estabilidade e uma forte coordenação da área financeira do Estado que poderia ser afetada se o ministro das Finanças abandonasse o cargo. A mesma fonte avançou que pelas mesmas razões Centeno poderá ficar no Eurogrupo até ao final do ano. Mas Marcelo pode tentar influenciar, mas a decisão caberá ao primeiro-ministro, António Costa.

