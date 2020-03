Pecuária considera prioritário garantir colheitas

A Federação Nacional das Cooperativas de Produtores Pecuários (Fenapecuária) defendeu ser prioritário garantir as próximas colheitas de cereais, face à covid-19, apelando à suspensão das regras de greening da Política Agrícola Comum (PAC).

“Tendo em conta o défice da balança agroalimentar portuguesa face ao exterior, no que diz respeito aos cereais e estando os agricultores em vésperas de mais uma campanha de sementeiras de primavera/verão, é absolutamente prioritário garantir as próximas colheitas, pelo que as obrigações do greening devem ser, neste ano excecional, suspensas, não colocando em causa o seu pagamento”, apontou, em comunicado, a Fenapecuária.

Um dos objetivos da PAC é a melhoria do desempenho ambiental através de uma componente “ecologização” obrigatória dos pagamentos diretos e que apoia as práticas agrícolas benéficas para o clima e o ambiente (greening).

A federação apelou à ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, para que use “todos os seus argumentos políticos” perante Bruxelas, assumindo que o setor agropecuário é “vital e prioritário” para Portugal.

Por outro lado, a federação de cooperativas pecuárias pede que sejam revistas as regras de reconhecimento das organizações de produtores, para que não se agrave “ainda mais a situação do tecido agrícola e social”.

Citado no mesmo documento, o presidente da Fenapecuária disse que este é também “o momento de afirmação do setor agrícola, das cooperativas e dos seus agricultores na sociedade portuguesa”.

Idalino Leão pediu ainda que os portugueses reflitam os seus comportamentos nas compras de supermercado, adquirindo produtos de origem nacional.

“Nós, agricultores, iremos continuar firmes, a trabalhar para podermos colocar alimentos em todas as casas dos portugueses”, concluiu.