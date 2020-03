Sonae Sierra incentiva lojistas a vender online

A Sonae Sierra acaba de criar uma solução para permitir aos lojistas dos centros comerciais sob sua gestão manterem o negócio e/ou que não tenham até à data nenhum site de venda online. A grande maioria das lojas dos shoppings em Portugal estão encerradas devido à pandemia do novo coronavírus. Para diminuir o impacto dos encerramentos, a empresa fez uma parceria com o Dott, marketplace detido pela Sonae e pelos CTT.

O acordo entre as duas entidades garante, a partir desta sexta-feira, adesão gratuita à plataforma Dott para os lojistas realizarem vendas pela internet. Até 31 de maio, não existirá qualquer comissão sobre estas transações, garante a Sonae Sierra em comunicado.

“Queremos apoiar todos os nossos lojistas, permitindo-lhes ter uma nova ferramenta de venda disponível e, por outro lado, assegurar aos portugueses o acesso aos bens que encontravam nos nossos centros comerciais e dos quais estão privados face ao contexto atual”, diz no comunicado Cristina Santos, administradora responsável pela gestão de centros comerciais da Sonae Sierra.

O Dott vai apoiar os lojistas na implementação do catálogo online, assim como nos procedimentos de pagamento e faturação. A gestão e a entrega das encomendas ao domicílio, de acordo com as normas de segurança da Direção-Geral da Saúde, ficam a cargo do Dott.

O acesso às lojas online pode ser feito através do site de cada um dos centros, onde haverá uma sessão Dott. A ferramenta de comércio eletrónico estará disponível para os Centros AlbufeiraShopping, ArrábidaShopping, CascaiShopping, Centro Colombo, CC Continente Portimão, Centro Vasco da Gama, Coimbra Retail Park, GaiaShopping, GuimarãeShopping, LeiriaShopping, MadeiraShopping, MaiaShopping, NorteShopping, Nova Arcada, Parque Atlântico e ViaCatarina Shopping.